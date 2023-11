Roma-Udinese 1-0 | alla fine del primo tempo decide la rete di Mancini

(Di domenica 26 novembre 2023) Serve solamente la vittoriadi Mourinho per rimanere aggrappata al treno Champions League viste le vittorie di ieri di Milan e Napoli. All'Olimpico arriva l'di Cioffi che ha...

Roma, solo Totti meglio di Dybala

Commenta per primo L'attaccante dellaPaulo Dybala è stato coinvolto in 18 gol contro l'in Serie A (10 reti e 8 assist): da quando Opta raccoglie il dato degli assist (2004/05), solo Francesco Totti (20 vs Parma) ha preso ...

Udinese, problemi per Pereyra: out con la Roma Fantacalcio ®

LIVE Roma-Udinese 0-0 / La diretta dell’incontro minuto per minuto

L'Udinese è pronto per la sfida contro la Roma. Ecco la diretta dell'incontro minuto per minuto per una partita tutt'altro che scontata ...

Roma-Udinese: formazioni ufficiali e dove vederla in streaming

Roma e Udinese si sfidano alle 18 per la tredicesima di Serie A. Le formazioni ufficiali e dove vederla in streaming.