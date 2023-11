Roma | tenta allaccio abusivo di elettricità al Tufello | arrestato un uomo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 26 novembre 2023) I Carabinieri della StazioneCittà Giardino hannoun cittadino romeno di 56 anni, senza fissa dimora, accusato dito furto aggravato di energia elettrica nel quartiere del. L’dialdiL’intervento è scaturito da una segnalazione al numero di emergenza 112, che ha portato i militari a intervenire presso una sede di un’associazione culturale in via di Valle Melaina. Sul luogo, i Carabinieri hanno sorpreso l’mentre stavando di compiere unalla rete di energia elettrica. L’individuo aveva effettuato dei fori su una parete del locale per far passare cavi elettrici, dopo aver ...