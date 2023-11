Roma | si intrufola a una festa e violenta una minorenne «Ha stuprato altre donne che non hanno avuto il coraggio di denunciare»

Leggi su open.online

(Di domenica 26 novembre 2023) «Lei era incosciente, sdraiata a letto a pancia in giù. Io sono entrata e ho visto quella scena orrenda, lui era sdraiato sopra la mia amica e la stavando». Sono le parole dell’amica di una vittima,, nel processo che vede imputato J.L.J.L. – sudamericano, oggi 23enne – per abusi sessuali aggravati ai danni di una minore. Il caso lo racconta Il Messaggero. Il 31 gennaio 2020 Paola (nome di fantasia) decide di organizzare una piccolaa casa sua. Pochi invitati e che si conoscono fra loro. La vittima non regge l’alcool. Le amiche la aiutano, le fanno una doccia e le mettono il pigiama. L’arrivo del 21enne, mai invitato A un certo punto allasi palesa un 21enne, che tutti conoscono solo di vista e che non era stato invitato. Si infila alla, beve, fa quattro ...