Roma | operazione “Alto Impatto” della Polfer | 5 arresti alla stazione Termini

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 26 novembre 2023) L’Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio, svoltasi nella settimana dal 19 al 25 novembre presso ladi, ha prodotto un bilancio positivo.diI controlli, concentrati su soggetti pericolosi, molesti, individui di nazionalità extracomunitaria e attività di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno portato all’identificazione di 10.389 persone, 5, 11 denunce in stato di libertà e 28 contravvenzioni amministrative elevate, di cui 13 in violazione del regolamento di Polizia Ferroviaria. Tra gli, ...