Roma | guardia giurata aggredita da 8 ragazzi alla fermata metro San Giovanni

(Di domenica 26 novembre 2023) Attimi di tensione ieri serastazione dellapolitana San. Qui un addettosicurezza è stato aggredito da un gruppetto di ottodopo che quest’ultimo li aveva fermati. Sul posto sono dovuti intervenire i Carabinieri. I giovani sono stati tutti denunciati. Stavano oltrepassando le barriere in direzione dei treni quando sono stati fermati da un addettovigilanza. Ma il gruppo di amici, anziché fermarsi, ha pensato bene di aggredire l’operatore spintonandolo a più riprese; così la, per evitare che la situazione degenerasse, ha richiesto l’intervento dei Carabinieri. La stazioneSan– ...

Un uso eccessivo della tecnologia può provocare problemi di apprendimento. Sulla base di uno studio internazionale (valido anche per l'Italia) - la Svezia ha deciso di fare una brusca retromarcia. Da Nazione all'avanguardia nell'uso del digitale - torna a carta e penna

Chirurgia robotica - “Pascale” premiato a Roma per la tecnica mini invasiva d’avanguardia

Parco regionale dei Castelli Romani. Tutela della fauna selvatica. Volpe rimessa in libertà dai Guardiaparco

Abodi : “Emilia-Romagna esempio da replicare in ogni investimento pubblico - Regione all’avanguardia”

Un altro ko per il S dtirol, stoppato al Tombolato

... dove Merkaj fa buonae di testa la mette fuori. 11': Casiraghi dalla sinistra mette un ... Allenatore: Pierpaolo Bisoli ARBITRO: Francesco Fourneau di1 ASSISTENTI: Claudio Barone di1 ...

Guardia di Finanza di Roma denuncia 2 persone per frode al PNRR: sequestrati 150mila euro CastelliNotizie.it

Borseggiatori in metro a Roma, guardia giurata colpita con un calcio in testa: panico alla stazione Spagna Il Riformista

Pescatore cade in acqua, salvato dalla Guardia Costiera a Pantelleria

Un pescatore è stato soccorso e salvato a Pantelleria dalla guardia costiera del comando provinciale di Trapani. E’ arrivata in mattinata la segnalazione di un uomo finito in acqua nelle acque davanti ...

Palermo, boom di furti in via Roma: rotti i vetri dell’auto a una coppia di turisti

Continua l’escalation di furti in via Roma. Dopo la denuncia di T’up Burger, la scorsa notte dei malviventi hanno rotto i vetro dell’auto a una coppia di turisti francesi e portato via la carta di cir ...