Roma | Dybala | 'La gente parla troppo | voglio fare la storia di questo club con un trofeo'

Un minuto di coro per Mourinho durante Roma - Udinese: brividi all'Olimpico

Dopo un buon primo tempo e una ripresa molto complicata, lafa tre gol all'Udinese, porta a casa tre punti e, soprattutto, si gode il ritorno al gol di Paulo, un Lukaku generosissimo e due giocatori come Bove e El Shaarawy entrati benissimo in ...

Serie A, Roma-Udinese 3-1: Dybala lancia Mou al quinto posto, Lukaku è l'assist-man Sport Mediaset

Dybala ed El Shaarawy rilanciano la Roma, Udinese sconfitta: giallorossi al quinto posto, -3 dal Napoli Fanpage.it

Vittoria e doppio sorpasso per la Roma: 3-1 sull'Udinese, Dybala lascia il segno

Tutte motivazioni che trovano una diretta traduzione nell'atteggiamento giallorosso e che conducono anche al gol della Roma al 20', con Mancini di testa, su pregevole assist di Dybala sugli sviluppi ...

Roma batte Udinese, Dybala ed El Shaarawy scacciano i fantasmi nel finale

La Roma ha sconfitto l'Udinese per 3-1 nella gara valevole per ... che insacca di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Dybala. L'Udinese però non si scoraggia, riprende in mano ...