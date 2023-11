Roma contro i ' petroldollari' di Ryad spera nel ballottaggio per l' Expo 2030

Leggi su agi

(Di domenica 26 novembre 2023) AGI -ciancora e vola a Parigi dove martedì si riunirà il Bureau internationales dessition (Bie) per votare il progetto che deciderà la sede dell'. Ci saranno il sindaco di, Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ma sarà assente la premier Giorgia Meloni che nei mesi scorsi ha sostenuto convintamente la candidatura italiana. La sfida è difficile, ma non del tutto persa. L'Italia convinta della bontà del proprio progetto che interesserà l'incompiuta di Calatrava a Tor Vergata, ma sa che il vero avversario èe la sua capacità economica. Ma per vincere al primo turno serviranno i due terzi dei voti e su questo punta tutto l'Italia che finora gode del sostegno di molti paesi Ue, tranne che della Francia, ...