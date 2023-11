(Di domenica 26 novembre 2023) commenta A, una bambina è natadeiinal. È accaduto venerdì, intorno alle 20, in zona Prati. La mamma non è riuscita ad arrivare 'in tempo' alla Clinica ...

Trasporto urgente da Lecce a Roma per bimba di sette giorni in imminente pericolo di vita Aeronautica militare

Roma, bimba nasce nell'auto dei suoi genitori in mezzo al traffico

commenta A, una bambina è nata nell'auto dei suoi genitori in mezzo al traffico. È accaduto venerdì, intorno alle 20, in zona Prati. La mamma non è riuscita ad arrivare 'in tempo' alla Clinica Santa ...

Roma, bimba nasce in auto in mezzo al traffico TGCOM

Roma, bimba nasce in mezzo al traffico di Prati: i passanti assistono alla scena. La piccola sta bene ilmessaggero.it

Arrestati per il furto di una valigia all’aeroporto di Fiumicino, avevano violentato due 14enni a Novara

I due trentenni tunisini, presunti autori della violenza del 6 novembre in Piemonte, il 9 sono stati bloccati dalla Polaria mentre rubavano una valigia a un turista inglese all’aeroporto Leonardo Da V ...

Papà non porta i due figli di 4 e un anno all'asilo, trovato morto in casa: aveva 40 anni

È morto all'improvviso Cristian Murru, nel momento più bello della giornata, quando la mattina presto si dedicava ai suoi bambini. Ad allertare la moglie è stato ...