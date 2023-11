Roma ancora nel finale | ma con merito | 3-1 all’Udinese e zona Champions più vicina

(Di domenica 26 novembre 2023) E’ unasul filo di lana, sempre oltre l’ottantesimo come nelle precedenti partite – tolto il derby davvero abulico – giocate in casa, ma èuna volta vincente e dimostra di aver svoltato dopo l’avvio negativo. Lo dice anche la classifica: sono 21 punti, superate le più osannate Atalanta e Fiorentina, e ora laoccupata al quarto posto dal Napoli dista appena tre lunghezze. Numeri che raccontano una certa crescita e la prestazione vista contro l’Udinese, almeno per quanto riguarda il primo tempo e l’ultimo quarto d’ora, è tra le più convincenti della stagione. Non è certo il bel gioco la caratteristica fondante della squadra di Mourinho, quanto invece la fisicità, dote principale peraltro anche dei friulani. Ma sono i capitolini a raccogliere i frutti con il gol di ...

Roma, Mourinho: "Siamo ancora una squadra di alti e bassi"

Le parole di Jose Mourinho, tecnico della, dopo la vittoria ottenuta dai giallorossi contro l'Udinese Jose Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dellacontro l'Udinese. Di seguito le sue parole. VITTORIA - "Era una partita facile da chiudere. Non l'abbiamo fatto e questo porta alla reazione dell'avversario. Per fortuna, ...

Calcio: Mourinho 'Nessuna festa,Roma ancora da alti e bassi ... Agenzia ANSA

La Roma vince ancora nel finale, 3-1 all'Udinese AGI - Agenzia Italia

Roma scavalca Atalanta e Fiorentina, l’Olimpico resta una garanzia: decisivo il quarto d’ora finale

Non segna Lukaku e la Roma vince, era successo solo con il Monza, per il resto poca gloria per i giallorossi; non segna Lukaku e ci pensa Dybala a rimettere in piedi una partita che sembrava ...

PAGELLE – Roma-Udinese 3-1: Romelu cuoce, Dybala sforna e El Sha confeziona il dolce

E’ servita un’altra reazione di carattare condita però anche da spunti di qualità individuali e corali per superare l’Udinese all’Olimpico. La Roma cala alla fine del duro match contro i Friulani un b ...