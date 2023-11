Ritrovato il corpo di un uomo nel fiume Lambro a Milano Era senza vestiti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) I vigili del fuoco hanno recuperato in queste ore dalildi un. Il cadavere è stato rinvenuto ad altezza di via Rambon, nella periferia nord-est di, grazie alla segnalazione di un passante, che stamani ha notato la predelin acqua e ha dato l’allarme. Sul luogo si sono recati anche la Polizia scientifica, il medico legale e gli esperti del Nucleo Saf e Aps di via Benedetto Marcello. Ilsi trova in avanzato stato di decomposizione. Al momento del recupero non aveva. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.