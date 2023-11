RISULTATI | Support Italian Wrestling “Legacy” 25 11 2023 Difeso Titolo SAJ

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 26 novembre 2023) Idel primo Show dellaandato in scena Sabato a Comun Nuovo (BG):”Sabato 25 Novembre – Comun Nuovo (BG) Lupo batte Rafael Tag Team MatchMatt Disaster & Steve McKee battono Party Hard Inc (RIOT & Jesse Jones) w/Falco SAJ Openweight TitleAdriano (c) batte Tony Callaghan e mantiene ilSix Way No DQ Match forCupCapitan Fintus batte Alex Flash, Flowey Queen, Dennis, Bon Giovanni e Goro e vince il Trofeo Electra batte Swan Six Man Tag Team MatchFrancesco Akira & BBB (Mirko Mori & Nico Inverardi) battono Inquisitorium (Vittorio Bruni, Ivan Sanzio e Michele Montana)