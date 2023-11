Riso: “Camarda il più giovane esordiente di sempre. Un orgoglio per noi” Pianeta Milan

Milan, il quindicenne Camarda verso la prima convocazione La Gazzetta dello Sport

I genitori di Camarda in lacrime per l’esordio con il Milan: non riescono a trattenere l’emozione

Mentre Camarda scriveva la storia scendendo in casa con il Milan, i genitori in tribuna non hanno trattenuto l’emozione: la mamma e il papà in ...

Camarda Milan, si prepara il primo contratto da professionista: spunta questa data ULTIME

Il Milan vuole blindare il suo talento Francesco Camarda. Il club rossonero vuole formalizzare il primo contratto da professionista da 3 anni quando l’attaccante diventerà 16enne ovvero a marzo. Come ...