Reggio Emilia | violenza sessuale nel parcheggio del supermercato Arrestato un 55enne

(Di domenica 26 novembre 2023) La donna era appena salita a bordo della sua auto in sosta quando si è vista aprire lo sportello da un uomo che l’ha aggredita

Il programma, l'orario e come vedere in diretta Venezia -, sfida valida come 9giornata della Serie A1 2023/2024 di basket . Testa a testa ad alta quota tra due delle migliori formazioni di questa prima parte di stagione. Entrambe, però, ...

Reggio Emilia, partono i lavori sulla statale 63 per agganciare l'attesa Bretella Gazzetta di Reggio

"L'antenna Vodafone No, grazie". In Gardenia parte la raccolta firme il Resto del Carlino

Violenza sessuale nel parcheggio del supermercato. Arrestato un 55enne

Violenza sessuale nel parcheggio di un supermarket a Reggio Emilia

I carabinieri della stazione di Corso Cairoli hanno arrestato un 55enne in esecuzione di ordinanza cautelare restrittiva richiesta dalla procura ...