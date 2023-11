Reggio Emilia | violenza sessuale nel parcheggio del supermercato | arrestato da carabinieri

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 26 novembre 2023) Attimi di paura per una ragazza di 23 anni a. Era appena salita nella sua macchina in sosta in undi unquando si è vista aprire lo sportello da un uomo che è entrato nell’abitacolo tentando di baciarla e molestarla, cercando poi di andare sui sedili posteriori per consumare una prestazione. (FILIPPO TURETTA RIENTRATO IN ITALIA)