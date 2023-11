Real Madrid Vs Napoli | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 26 novembre 2023) Gara valida per la quinta giornata del gruppo C di Champions League 2023/2024. Vietato perdere per i partenopei se vogliono blindare il secondo posto, ma non sarà facile uscire indenni dalla tana dei Blancos.Vssi giocherà mercoledì 29 novembre 2023 alle ore 21 presso lo stadio Bernabeu.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli spagnoli guidano il girone a punteggio pieno e sono quindi già qualificati agli ottavi. alla squadra di Ancelotti basterà un punto nella sfida contro i partenopei per conquistare il primo posto. In campionato, i Blancos si trovano ad inseguire il sorprendente Girone che li sopravanza di due punti. I campioni d’Italia sono secondi nel girone con 7 punti, a meno cinque dal, e ...