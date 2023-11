Real Madrid | pronta importante offerta per il talento Echeverri

Cadice - Real Madrid, formazioni ufficiali: emergenza in attacco per Ancelotti, ma c'è Bellingham

Notizie calcio . Sono ufficiali le formazioni di Cadice -, match valido per la 14ª giornata de LaLiga. Emergenza in attacco per Carlo Ancelotti, che mercoledì affronterà il Napoli in Champions League: senza gli infortunati Vinicius e Rodrygo, ...

E' tempo di Champions League per il Napoli di Mazzarri, che mercoledi affronterà fuori casa il Real Madrid di Ancelotti nella quinta giornata del Gruppo C.

