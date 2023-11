Re Carlo nell’occhio del ciclone Il Guardian lo accusa | “Trae profitto dalle morti degli inglesi”

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 26 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione La monarchia inglese torna ad essere travoltapolemiche. Ma questa volta Harry e Meghan non c’entrano. Perché il soggetto sotto attacco è ReIII, preso di mira dalla gravi accuse del The, la cui inchiesta avrebbe smascherato alcune attività illecite del sovrano. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese, reIII starebbendodalla morte di migliaia di persone nel nord-ovest dell’Inghilterra, i cui beni vengono segretamente utilizzati per potenziare un impero immobiliare ...