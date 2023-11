Rampage 25 11 2023 We have a new champion

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 26 novembre 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci troviamo in quel di Pittsburgh e tra i match annunciati spicca quello con in palio il ROH Pureship tra Katsuyori Shibata e Wheeler Yuta. Hook vs. Rocky Romero (3 / 5) Si tratta di un opener di piacevole fattura ed equilibrato fino alle ultime battute. Ad avere la meglio è stato Hook, il quale ha convertito il tentativo di Slice Bread di Romero nella Red Room che ha costretto alla resa il membro del Chaos. Vincitore: Hook Assistiamo ad un videomessaggio di Wheeler Yuta, il quale si è detto motivato alla riconquista del ROH Pureship. Il membro del BCC ha anche aggiunto di essere disposto a fare di tutto pur di mettere Shibata fuori dai giochi in modo definitivo. Kris Statlander vs. ...