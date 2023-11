Rajoub Fatah giustifica il massacro del 7 ottobre | ' Atto di guerra difensiva'

(Di domenica 26 novembre 2023) Parole che faranno discutere. Jibril, segretario generale del Comitato centrale di, in un discorso pronunciato durante un incontro con i giornalisti in Kuwait, hato il...

Jibril Rajoub, segretario generale del Comitato centrale di Fatah, parlando con i giornalisti in Kuwait, ha giustificato il massacro del 7 ottobre come un atto «nel contesto della guerra difensiva che ...