Rai Sport Diretta Live | Coppa Davis 2023 Semifinale | Australia vs ITALIA - Domenica 26 Novembre Rai 2

(Di domenica 26 novembre 2023) In vista del weekend,26, Digital-News.it vi presenta la programmazioneiva della Rai. Sui canali Rai e su RaiHD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi...

Rai Sport Diretta Live : ATP Finals 2023 Finale - Sinner vs Djokovic | Domenica 19 Novembre Rai 2

Rai Sport Diretta Live : Coppa Davis 2023 Semifinale - ITALIA vs Serbia | Sabato 25 Novembre Rai 2

Rai Sport Diretta Live : Coppa Davis 2023 Semifinale - ITALIA vs Serbia | Sabato 25 Novembre Rai 2

L'ItalDavis vola su Rai 2: il doppio decisivo con Sinner - Sonego visto da oltre 2.5 milioni di spettatori

L'Italia di Davis domina anche in tv, come emerge dai dati sugli ascolti della vittoria degli azzurri sulla Serbia nella semifinale di Malaga. Il confronto, trasmesso su2, domina infatti nel pomeriggio. L'impresa di Jannik Sinner contro Novak Djokovic - nel secondo incontro di sabato 25 novembre - dalle 15.04 alle 17.42, è stata vista da 2 milioni 149mila ...

Rai Sport Diretta Live: Coppa Davis 2023 Semifinale - ITALIA vs Serbia | Sabato 25 Novembre Rai 2 Digital-Sat News

Serie A1 – Sfida salvezza Trento-Vallefoglia su Rai Sport, Pinerolo-Bergamo su Sky Sport Lega Pallavolo Serie A Femminile

Italia-Australia oggi finale di Coppa Davis: Sinner guida gli azzurri

(Adnkronos) - L'Italia oggi in finale di Coppa Davis contro l'Australia. Gli azzurri guidati da Jannik Sinner vanno all'assalto della ...

Finale Coppa Davis, Italia-Australia oggi in campo con Sinner-de Minaur e Arnaldi-Popyrin: orari TV e dove vedere le partite di tennis sulla Rai

Il primo singolare della finale di Coppa Davis 2023 lo giocheranno i rispettivi numeri due, che dovrebbero essere Matteo Arnaldi, in campo nei quarti ma non in semifinale, e Alexei Popyrin, tennista ...