RAI | CHIUDONO AVANTI POPOLO E IL MERCANTE IN FIERA | TORNA GILETTI MA SENZA INCHIESTE

(Di domenica 26 novembre 2023) É gia tempo di pensare ai palinsesti invernali, quelli che partono da gennaio. E per la Rai di Roberto Sergio si tratta di fare un primo bilancio dei programmi partiti in autunno. Si parla soprattutto di quelli all’esordio che, secondo tradizione, soffrono di più negli ascolti. Così, sarebbe ormai deciso che, il programma condotto da Nunzia De Girolamo il martedì, in prima serata, non proseguirà. Il problema non sono solo gli ascolti, mai davvero decollati, ma anche il costo: 200 mila euro a puntata, con la produzione esterna di Fremantle. Nunzia De Girolamo tornerà a condurre Ciao maschio su Rai1 sabato in seconda serata. Tra i 47 programmi dell’Approfondimento, affidati alle cure di Paolo Corsini,è l’unico a rischiare. Va riprendendosi infatti Che sarà di Serena Bortone, e ...