Ragazza di 23 anni aggredita sessualmente nel parcheggio di un supermercato di Reggio Emilia | arrestato l’aggressore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) Era appena salita nella sua macchina in sosta in undi undiquando si è vista aprire lo sportello da un uomo che si è protratto all’interno dell’abitacolo tentando di baciarla e, toccandole i seni, lasciandole intendere di andare sui sedili posteriori per consumare una prestazione sessuale. Lei, con incredibile prontezza e lucidità, è riuscita però a divincolarsi e fuggire, lanciando l’allarme. L’aggressione è avvenuta intorno lo scorso 12 ottobre e ora è arrivata la notizia che i carabinieri hanno identificato econ l’accusa di violenza sessuale l’uomo, un 55enne residente a. I fatti sono avvenuti intorno alle 18.30: la, di 23, ha reagito con freddezza e ...