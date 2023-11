PS5 Slim sbarca in Europa | il prezzo e le caratteristiche

Leggi su rompipallone

(Di domenica 26 novembre 2023) Dopo una lunga attesa, è arrivata anche inla nuova versione di PS5: l’edizione– disponibile sia con lettore che Digital – è disponibile nel nostro Paese proprio da questi ultimi giorni. In seguito all’esordio nel mercato degli Stati Uniti, la nuova PS5è arrivata ine, dunque, anche in Italia. Finalmente si è conclusa l’attesa da parte degli appassionati della console Sony, che sicuramente hanno apprezzato le novità estetiche introdotte da questo nuovo modello di PlayStation. Ma cosa c’è da sapere a riguardo? Per quanto concerne le, non ci sono grandissime novità, in quanto la modifica più sostanziale è soltanto da un punto di vista meramente estetico. Poco cambia, invece, circa le specifiche tecniche, ma il cambio look sembra essere stato accolto con piacere ...