Programmi TV di stasera | domenica 26 novembre 2023 Monica Bellucci a Che Tempo Che Fa

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 26 novembre 2023)Rai1, ore 21.25: Lea – I Nostri Figli Fiction. 2×05 Scelte: I medici valutano un trapianto di fegato per Camilla: candidata per la donazione è Sofia. Arturo, sentendosi in colpa, torna in Italia. A Jacopo è diagnosticata un’insufficienza mitralica. 2×06 Amore che vieni, amore che vai: Lea affronta Arturo. Ferita, Valeria è operata e si avvicina a Marco. I genitori di Camilla acconsentono l’intervento per il trapianto da parte di Sofia. Jacopo rivela la verità a Martina. Rai2, ore 21.00: La Caserma Docureality. Il mondo militare visto da vicino attraverso il racconto di alcuni ospiti. E’ una delle nuove esperienze, per conoscere la storia italiana, che le reclute vivono nel nuovo appuntamento. Intanto, continuano gli addestramenti e questa volta i ragazzi dovranno vedersela con lezioni pratiche su come attraversare un corso d’acqua ...