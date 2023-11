Pro Vita | assaltata sede da femministe | interviene la polizia VIDEO

Leggi su notizie

(Di domenica 26 novembre 2023) Nella serata di ieri si è verificato un assalto nelladella ‘Pro’ in quel di Roma, ad opera di un gruppo di: necessario l’intervento dellaUna giornata che doveva dare un segnale molto importante per le donne. Lo è stato visto che molte di loro sono scese in piazza per ribadire il loro “no” sulla violenza contro di loro. Ci sono state tantissime manifestazioni in tante città del nostro Paese. Solo che, quanto accaduto nella serata di ieri a Roma, precisamente nelladi ‘Proe Famiglia‘ è stato a dir poco indecente. Anche perché le immagini ed i filmati che circolano in rete parlano sin troppo chiaro.Proa Roma (Ansa Foto) Notizie.comTanto è vero che è ...