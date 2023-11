Premier League | LIVE | Tottenham-Aston Villa 1-2 | Watkins! Poi il Manchester United

(Di domenica 26 novembre 2023) Latorna in campo in questa domenica di calcio europeo, dopo i verdetti importanti già consumati nella giornata di ieri....

Arrivano i lancieri, la testuggine ingabbia Giuntoli: Juventus KO

Spunta un'altra rivale nella corsa al centrocampista della: Juventus e Atletico Madrid non sono più soli Manca sempre meno all'apertura del calciomercato invernale che potrebbe rivelarsi una boccata d'aria fresca per la Juventus.

Premier League: il Liverpool ferma il tentativo di fuga del Man City, è 1-1 all'Etihad - Sportmediaset Sport Mediaset

Premier League: City fa 1-1 con il Liverpool e l'Arsenal lo scavalca Agenzia ANSA

Serie (A)ddio: non mi avete dato fiducia | Il nuovo Modric firma all’estero

La Serie A non sarà il suo campionato: ufficiale la decisione del talento croato. Il nuovo Modric non si esibirà in Italia.

Premier League 2023-2024, aggiornamenti live di Tottenham-Aston Villa 0-0: palo interno di Kulusevski e tante chance

Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Tottenham - Aston Villa live su 26/11/2023. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.