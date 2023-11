Premier League | LIVE | Tottenham-Aston Villa 1-1 al 45' | pareggia Pau Torres! Poi il Manchester United

(Di domenica 26 novembre 2023) Latorna in campo in questa domenica di calcio europeo, dopo i verdetti importanti già consumati nella giornata di ieri....

Assalto e il Napoli trema: pronti 100 milioni dalla Premier

Nel 2024 però potrebbe essere più difficile per il patron del Napoli trattenere uno dei suoi gioielli, cercato da big die Liga. Oltre al Chelsea, che ha mostrato in passato di non ...

Premier League, la protesta dei tifosi dell'Everton arriva dal cielo Tuttosport

Premier League 2023-2024, aggiornamenti live di Tottenham-Aston Villa Eurosport IT

Addio leggenda Venables, è stato c.t. dell'Inghilterra. Southgate: "Un maestro"

Malato da tempo, ha vinto l'FA Cup col Tottenham e portato il Barcellona alla finale di Coppa Campioni 1986. Ha cresciuto la generazione di Lineker e Gascoigne ...

Serie (A)ddio: non mi avete dato fiducia | Il nuovo Modric firma all’estero

La Serie A non sarà il suo campionato: ufficiale la decisione del talento croato. Il nuovo Modric non si esibirà in Italia.