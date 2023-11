Premier League | il Tottenham perde ancora | sorpasso Aston Villa LIVE | Everton-Man United 0-1 | Garnacho!

(Di domenica 26 novembre 2023) Latorna in campo in questa domenica di calcio europeo, dopo i verdetti importanti già consumati nella giornata di ieri....

Big di Serie A tutte ko: la destinazione è un'altra

Come riportato da 'Fichajes.com', anche dallapiù di un club osserva gli sviluppi con attenzione, pronto a mettere le mani su uno dei pupilli dei tifosi del Genoa.

Premier League 2023-2024, aggiornamenti live di Tottenham-Aston Villa Eurosport IT

Premier League: Tottenham ancora ko, Aston Villa a -2 dalla vetta - Sportmediaset Sport Mediaset

Premier League, Fulham-Wolves: una "doppia possibilità" come pronostico

Ecco alcune statistiche che possono risultare utili in vista del posticipo della 13ª giornata. Per le quote sono favoriti i Cottagers, ...

Premier League, il weekend si chiude con Fulham-Wolves: quote e pronostico

Ecco alcune statistiche che possono risultare utili in vista del posticipo della 13ª giornata. Sulla carta sono favoriti i Cottagers, ...