“Potete uccidermi | ma non fermerete le donne” | alla scoperta della poeta Táhirih

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 26 novembre 2023), il cui vero nome era Fatimah Baraghani, è stata una figura straordinaria nel panorama culturale e religioso del XIX secolo in Persia (l’attuale Iran). Nata nel 1817 a Qazvin, una città nel nord-ovestPersia,è diventata famosa per le sue doti poetiche, la sua intelligenza acuta e il suo impegno per i diritti dellee l’uguaglianza. Il suo nome,, significa “la pura” o “la casta”, un epiteto che riflette la sua devota fede nella fede bahá’í, una religione che promuove l’unità spirituale, l’uguaglianza di genere e l’armonia tra le diverse tradizioni religiose. In giovane età,dimostrò una straordinaria abilità nel campoletteratura epoesia, attirando l’attenzione dei suoi contemporanei. Uno degli ...