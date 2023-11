Più importiamo stranieri | più importiamo femminicidi | ecco cosa dicono i numeri

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 26 novembre 2023) La tristissima vicenda di Giulia Cecchettin ha scosso profondamente gli animi degli italiani e, forse – ce lo auguriamo tutti – riuscirà a contribuire al rafforzamento del rispetto degli uomini nei confronti delle donne. Chi vi scrive si augura che questo passi da un ritorno dell’autorevolezza della figura maschile con il suo portato di virilità e di responsabilità: ci si augura quindi di non vedere più padri-fratelli o padri-amici, ma piuttosto che la figura paterna torni finalmente ad avere l’autorevolezza di una volta. Senza azzardare analisi psicologiche ardite, infatti, chi arriva ad uccidere la propria compagna, la propria moglie o la propria fidanzata per un amore finito o per un rifiuto lo fa di solito proprio perché non ha la forza di sopportare quel rifiuto, per debolezza o perché non in grado di accettare il dolore che inevitabilmente consegue alla fine di un amore. ...