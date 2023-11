Pioli | «Juventus-Inter? Ho risultato migliore ma conta il Milan»

(Di domenica 26 novembre 2023) Perritorno alla vittoria piuttosto fortunato, colche ha battuto 1-0 la Fiorentina. L’allenatore rossonero, nel post partita di Sky Sport, ha dato una valutazione su cosa si augura domani sera in. L’AUGURIO – Dopo la vittoria deldi stasera, Stefanopensa a: «Per quanto riguarda la partita di domani sera noi dobbiamo avere ambizioni, per avere ambizioni chiaramente dobbiamo dare continuità a questa vittoria di stasera e vincere quante più partite possibili per poter pensare ancora di avvicinare l’e lache stanno là davanti. Per me ilsarebbe il pareggio, ma conterà molto quello che riusciremo a ...

Stefano Pioli ha parlato nel post-partita di Milan-Fiorentina: stasera si aspettava una reazione e 3 punti dalla sua squadra.

Il Milan torna a vincere in campionato grazie a Theo

Dopo 49 giorni di digiuno il Milan è tornato finalmente a conquistare la posta piena in campionato. Senza l’infortunato Okafor, a decidere il match di San Siro contro la Fiorentina in una serata in cu ...