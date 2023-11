Pioli | «Io in discussione? Conosco i rischi del mestiere»

Leggi su dailymilan

(Di domenica 26 novembre 2023) Vittoria importantissima quella ottenuta ieri sera dal Milan sulla Fiorentina ma prestazione non certo da incorniciare. Stefanoa ancora l’esonero? Per il Club, il tecnico non è ine non lo sarà nemmeno martedì sera qualora il Milan dovesse uscire con le ossa rotte dalla sfida di Champions League contro i tedeschi del Borussia Dortmund. Nella pancia di San Siro, a caldoieri ha parlato anche del suo destino: «Se resto in? Non pensavo che questa sarebbe potuta essere la mia ultima partita al Milan, madele so cosa vuol dire non vincere una partita da un mese…».ha detto di pensare sempre «una partita alla volta» e ha ricordato che «la prossima sarà la più ...