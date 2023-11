Picchia la moglie nel Paese di Giulia | che fine fa stavolta l' orco

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023)laper strada, neldove è stata uccisaCecchettin, un gruppo di ragazzi interviene e lo fa arrestare. Ennesimo episodio di violenza, insomma, che però per fortuna non si è trasformato in una tragedia. I giovani che hanno salvato la donna hanno fornito ai carabinieri la targa dell'auto su cui viaggiava l'uomo, un 71enne, poi rintracciato nella sua abitazione. Pare che l'uomo abbia iniziato a dare in escandescenze insultando e minacciando una donna anziana, che si è poi rivelata essere la, colpendola a calci. A quel punto sarebbero intervenuti alcuni giovani che si trovavano a passare di lì: prima si sono assicurati che la donna stesse bene e poi le avrebbero consigliato di non salire in macchina con lui. La donna, però, avrebbe minimizzato la cosa e subito sarebbe ...