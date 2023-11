Picchia la moglie in strada a Vigonovo | un gruppo di ragazzi fotografa la targa e chiama il 112 Arrestato 71enne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) Insulta e minaccia la, prendendola a calci per, ma alcuniintervengono permettendo così l’arresto dell’uomo. È successo ieri 25 novembre nella Giornata contro la violenza sulle donne a Tombelle di, il comune di Giulia Cecchettin, uccisa l’11 novembre scorso dall’ex fidanzato, Filippo Turetta, ora in carcere. I, dopo aver assistito all’aggressione, avvenuta lungo unatra la chiesa e il patronato, hanno soccorso la donna e si sono accertati che stesse bene, sconsigliandole di risalire in auto con il marito, senza tuttavia riuscire a convincerla. Hanno quindi recuperato ladella macchina dell’uomo scattando una foto, e dopo averto il 112 l’hanno comunicata agli agenti. È così scattata la ricerca ...