Piazza rossa | usano Giulia Cecchettin per attaccare il governo

(Di domenica 26 novembre 2023) A Roma sfila il corteo organizzato dal movimento «Non una di meno» in occasione della giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne. Circa 50mila persone che da Circo Massimo si sono dirette, nel primo pomeriggio, verso il Colosseo per concludere la marcia inSan Giovanni. Anche se la protesta era iniziata dalla mattina dove un gruppo di attiviste di «Non una di meno» si è presentato davanti agli studi Rai di via Teulada dove le manifestanti, che indossavano dei passamontagna rosa, hanno esposto davanti ai cancelli uno striscione bianco con la parola «Vergogna». «Sabato 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza di genere, Non Una di Meno sanziona la violenza mediatica, una delle molteplici forme della violenza patriarcale. Colpiamo la Sede Rai in quanto simbolo governativo, in opposizione alMeloni che pensa di ...