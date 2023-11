Per le strade di Latina con la cocaina | pusher in manette

(Di domenica 26 novembre 2023), 26 novembre 2023 – La Polizia di Stato – Questura di, parallelamente alle attività ad Alto Impatto, continua a favorire specifiche attività investigative finalizzate all’individuazione delle reti di spaccio di sostanze stupefacenti e, a tal riguardo, ha tratto in arresto un 45enne responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti della Squadra Mobile, impegnati nel monitoraggio di alcune aree dove sono soliti incontrarsi soggetti dediti al consumo di sostanze stupefacenti, hanno notato un individuo a bordo di un’autovettura procedere ad un’andatura estremamente rallentata, destando il sospetto che fosse alla ricerca di qualcuno. È stato quindi ritenuto opportuno procedere al controllo dell’uomo, il quale è stato trovato in possesso di circa 120 grammi die circa 10 grammi di ...

Scontri e violenze per le strade di Dublino - 34 arresti

Strade bloccate e chiodi sull’asfalto per rubare capi d’alta moda : dopo Antegnate - colpo fotocopia nel Bresciano

«Per Giulia. Per tutte» : la marea fucsia ha riempito le strade e il cielo di Roma

È marea transfemminista: oltre cinquecentomila nella capitale, migliaia in piazza ovunque

... simbolo di tutte le volte in cui le donnetornare a casa di notte devono stringere le chiaviautodifesa perché lenon sono un luogo sicuro. "Ci proteggono le nostre sorelle, non la ...

«Per Giulia. Per tutte»: la marea fucsia ha riempito le strade e il cielo ... Vanity Fair Italia

Il blocco del traffico a Milano oggi per la mezza maratona: percorso, strade chiuse e mezzi deviati MilanoToday.it

Palermo, postino di “C’è Posta per Te” avvistato nelle strade di Ficarazzi – IL VIDEO

Il postino di "C'è posta per te", celebre programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 da Gennaio 2024, è stato avvistato fra le strade di Ficarazzi. Chi starà andando a trovare e per conto di ch ...

Neve tonda in Puglia, strade imbiancate nei centri di Ostuni e Mesagne: cosa è il graupel (e come si forma)

Neve tonda in Puglia. Molti utenti hanno postato sui social foto delle strade di Mesagne e Ostuni (provincia di Brindisi) imbiancate come se avesse nevicato. Il fenomeno atmosferico, ...