Per i vent' anni di carriera | Thom Browne ha pensato a un paio di occhiali da sole da collezione

Leggi su gqitalia

(Di domenica 26 novembre 2023) Ci sono molti modi per celebrare un traguardo importante. Eche quest'anno festeggia i suoi primidisembra volerli esplorare tutti. Prima il volume, da, ce lo ha raccontato qui, realizzato in in stretta collaborazione con Andrew Bolton OBE, ça va sans dire, il curatore responsabile Wendy Yu al Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. Bolton ha scritto il prologo, The Grey Manifesto, e curato oltre 200 look da passerella in una serie cronologica di immagini del fotografo Johnny Dufort. Poi un tour globale, con una serie di ei in store nelle principali città, è arrivato anche a Milano nella boutique di via Sant'Andrea, un eo speciale nella città natale di, New ...