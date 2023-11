Per esperienza personale | violenza sulle donne | l' appello della Venier

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) “Ormai questa panchina la conoscete tutti”: Maralo ha detto a Domenica In su Rai 1, mostrando al pubblico e ai telespettatori la panchina rossa al centro dello studio e ricordando che ieri è stata la giornata internazionale contro la. "Questa panchina rossa rappresenta tutte le, tutte… e, come potete vedere alle mie spalle ci sono io con un numero di telefono", ha poi aggiunto la conduttrice, indicando il numero 1522. “Questo è un numero di telefono che potete fare in qualsiasi momento”, ha spiegato. “Il numero 1522 potete chiamarlo in qualsiasi momento se qualcuno usacontro di voi”, ha poi aggiunto la, sottolineando che si deve chiedere aiuto anche quando lanon è solo fisica ma verbale. “A ...