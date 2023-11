Paris Hilton e Carter Reum Accolgono il Loro Secondo Bambino | Benvenuta London

(Di domenica 26 novembre 2023)ha condiviso una notizia entusiasmante su Instagram, annunciando l’arrivo del suofiglio. Il post, pubblicato durante il giorno del Ringraziamento, presenta una tenera tutina rosa con il nome “”, segnando la nascita dellaseconda figlia., 42 anni, e suo maritohanno già una figlia, Phoenix Barron, nata 10 mesi prima tramite maternità surrogata.aveva precedentemente indicato che avrebbe optato per la stessa modalità anche per. La Dolce Novità: Nascita diDopo il tenero annuncio su Instagram,ha aggiornato anche il suo profilo TikTok con video in cui appare con il ...

Come Ilary ha cacciato Totti di casa, Madonna ritarda per Donatella Versace , Elodie e il nudo

Settimana ricca di gossip grazie alle "regine" della cronaca rosa. Da Ilary Blasi a Madonna passando per Elodie e: c'è chi arriva in ritardo al concerto (no, non è Elodie), chi giustifica le sue scelte (no, non è Madonna), chi annuncia nascite () e chi rompe il silenzio (Ilary Blasi). "...

Paris Hilton di nuovo mamma: l'annuncio social a sorpresa Io Donna

Paris Hilton è di nuovo mamma: “Si chiama London, la mia città preferita” la Repubblica

Come Ilary ha cacciato Totti di casa, Madonna ritarda per Donatella Versace, Elodie e il nudo

La settimana dei gossip più bollenti vede protagoniste Madonna, Ilary Blasi e il suo docufilm, la confessione di Elodie e Paris Hilton mamma bis ...

L’annuncio a sorpresa di Paris Hilton: “Aspetto una figlia, la chiamerò London”

Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...