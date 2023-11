Papa Francesco è malato | cosa è quel cerotto sulla mano

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 26 novembre 2023) In Piazza San Pietro, tra i 12.000 fedeli convenuti per l’Angelus domenicale, regna un’atmosfera di preoccupazione mista a devozione. Il, alla veneranda età di 86 anni, appare afflitto da una persistente influenza, una condizione che gli impedisce di affacciarsi alla consueta finestra per rivolgersi ai presenti. La sua voce risuona comunque in piazza, filtrata dai maxischermi e intrisa di un’ironia che cela a malapena il suo disagio. “Oggi non posso affacciarmi dalla finestra,” esordisce, annunciando che la riflessione sul Vangelo sarà letta da Monsignor Paolo Braida, colui che le redige con perizia. Nonostante la distanza fisica, la vicinanza spirituale è palpabile. Un cartello emergente tra la folla proclama “come Pietro, coraggio!“, enfatizzando la figura del pontefice come roccia della Chiesa, nonostante le sue attuali sofferenze. ...