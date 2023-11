(Di domenica 26 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi non posso affacciarmi dalla finestra perchè ho questo problema di infiammazione. A leggere la riflessione sarà monsignor Braida che le conosce bene perchè è lui che le fa e la fa molto bene. Grazie tante per la vostra presenza”. Cosìin collegamento video dalla cappella di Casa Santa Marta per la recita dell'Angelus.“Oggi si celebra nelle Chiese particolari la 38esima Giornata Mondiale della Gioventù, sul tema Lieti nella speranza. Benedico quanti prendono parte alle iniziative promosse nelle diocesi, in continuità con la GMG di Lisbona. Abbraccio i giovani, presente e futuro del mondo, e li incoraggio a essere protagonisti gioiosi della vita della Chiesa”, ha ricordato, al termine dell'appello letto sempre da monsignor ...

L'Angelus non salta - ma Papa Francesco lo reciterà in video : che succede

Papa Francesco “Chi non vuole dialogare non vuole la pace”

Papa: "Non mi affaccio per l'infezione"

12.57: "Non mi affaccio per l'infezione" "Oggi non posso affacciarmi dalla finestra perché ho questo problema di infiammazione ai polmoni",ha dettoin video collegamento da Santa Mara introducendo l'Angelus e la riflessione letta da mons. Braida. Al termine, l'appello letto sempre da monsignor Braida, in cui Bergoglio ha ...

Lucetta Scaraffia: "Papa Francesco è una catastrofe per la Chiesa in Europa e nel mondo" (di G. Belardelli) L'HuffPost

Filippo Galli: "Camarda come Pierino Prati. L'Atalanta provò a soffiarlo al Milan, ma..."

In fondo è questa la missione primaria per chi fa quel lavoro. A Filippo Galli però non era mai capitato di vedere qualcuno anticipare i tempi come Francesco Camarda. E ora che è successo, per lui è ...

Papa Francesco: «Ho un'infiammazione ai polmoni». Si collega da Santa Marta, il ghostwriter Braida legge l'Angelus al suo posto

«Francesco come Pietro, coraggio!». In piazza un grande cartello viene issato sulla testa di migliaia di persone che stavolta hanno gli occhi incollati non tanto sulla finestra ...