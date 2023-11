Paolo Bertolucci punge gli scettici di Jannik Sinner | “Sul carro solo posti in piedi”

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) Quanto realizzato ieri daresterà nella storia del tennis italiano, e non. I tre match-point annullati sul 4-5 e 0-40 contro Novak Djokovic, ma anche il salvataggio da 0-40 sul 2-3 nel secondo set di doppio in coppia con Lorenzo Sonego. L’Italia si è qualificata per la finale di Coppa Davis dopo 25 anni, superando la Serbia per 2-1. Le modalità in cui il successo è maturato non hanno lasciato indifferenti. Possiamo collocare l’impresa tra le più leggendarie della storia dello sport italiano, affiancandola ad esempio all’oro di Marcell Jacobs nei 100 metri alle Olimpiadi, alla staffetta 4×10 km di sci di fondo a Lillehammer 1994 o ad Italia-Brasile 3-2 ai Mondiali di calcio del 1982. Insomma, una di quelle pietre miliari impossibili da dimenticare. Anche, vincitore ...