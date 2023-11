Pallamano | Fasano vola in testa alla classifica della Serie A Gold

(Di domenica 26 novembre 2023) La 10a giornata2023-2023 diè andata in archivio. Ecco come sono andate le cose sui campi d’Italia.vince 29-21 con Pressano, andando in, mentre nel big match Sassari-Brixen i sardi la spuntano per 27-26 aggiudicandosi una sfida pesantissima. Poi le altre sfide. Il Bolzano supera lo Sparer Eppan 38-29, il Cassano Magnano 32-30 il Conversano in una sfida ricca di emozioni, con il Macagi Cingoli capace di imporsi 30-39 sul campo del Carpi. Infine il blitz degli Alperia Black Devils 24-32 in casa del Teamnetwork Albatro e il successo del Secchia Rubiera 30-24 sul Trieste. Di seguito laaggiornataA ...

