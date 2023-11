Pagelle Roma-Udinese 3-1 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di domenica 26 novembre 2023) Ledi3-1 con iai protagonisti e ildel match valido per la tredicesima giornata di. Giallorossi in vantaggio all’Olimpico per effetto del gol di Gianluca Mancini col colpo di testa sugli sviluppi di una punizione laterale. Nella ripresa, poi, al pareggio di Thauvin, sempre di testa, risponde Dybala che chiude alla grande un’azione in velocità e nel recupero c’è il tris di El Shaarawy. Di seguito ecco ledella sfida. GLI HIGHLIGHTS(3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 7, Llorente 6, Ndicka 6; Karsdorp 5.5 (32’ st Zalewski sv), Cristante 6, Paredes 6 (32’ st Bove 7), Pellegrini 5.5 (18’ st Azmoun 6), Spinazzola 5 (18’ st El Shaarawy 7); Dybala 7 (38’ st ...

Lazio, Sarri e la cura Champions per ritrovare il sorriso

In appena tre settimane si è passati dal 'voglio chiudere la carriera a' al 'se il problema sono io parlerò con Lotito e andrò via'. Cosa è cambiato per sentire queste ...di Salernitana - ...

LIVE Le pagelle di Roma-Udinese Voce Giallo Rossa

Roma-Udinese 3:1 | Le pagelle: Payero il migliore, Success non incide mai UdineToday

Roma, le pagelle di CM: Lukaku di sponda, Dybala di fioretto. Bove dà la scossa

E alla fine fa segnare Dybala e El Shaarawy. Eccolo il doppio asso, che porta fiches pesanti. Mourinho 7: Sembra una Roma sicura di sè, che sa dettare i tempi del gioco e rischiare il minimo. Una Roma ...

Diretta Servette-Roma ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Scopri dove vedere in diretta la partita Servette-Roma controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita. Le scelte di Weiler e Mourinho ...