Pagelle – Mazzarri è il Cyrano del Napoli | ha riportato la dimensione umana

(Di domenica 26 novembre 2023) Ledi Atalanta-1-2 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. GOLLINI. Ci ritroviamo Ilaria, dopo due settimane dense di sorprese, sul suolo orobico e con la novella nuova del Walter bis al posto dello sciagurato franco-andaluso, dipinto pure come sfaticato nei giorni dell’esonero. In porta c’è ancora Gollini insidiato più dalle teste bergamasche che dai piedi, a dire il vero: notevole la paratona su Koopetuttoilresto, nostra illusione estiva fatta balenare dal presidente-banditore – 6,5 Con il salvataggio su Koopmeiners si è dimostrato ancora una volta concentrato e accorto anche quando la tensione inizia a calare. Bravo anche all’inizio della ripresa, attento sul suo palo, e al 63?, con il tuffo a proteggere il pallone. Dispiace per il gol, che avrebbe potuto essere evitato, non da lui ma dalla difesa, che non ha pensato ...