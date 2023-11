Pa | anche i dipendenti daranno un voto ai superiori | il nuovo sistema

Leggi su quifinanza

(Di domenica 26 novembre 2023) Undi valutazione dell’amministrazione pubblica che permetterà al dipendente di giudicare l’operato dei dirigenti. Nel corso dell’ultima Conferenza unificata Stato-Regioni, il ministro per la Pa, Paolo Zangrillo ha presentato una direttiva in materia di misurazione e valutazione della performance individuale, che ipubblici non saranno più valutati soltanto dai, ma riceveranno i votida colleghi e sottoposti, senza gerarchia e in forma anonima. IlUnorizzontale, in parallelo ai meccanismi di valutazione verticali, caratterizzato, come spiegato nella direttiva, da “modelli continui e circolari di feedback, basati sul dialogo tra valutatore e valutato, prevedendo, ad esempio, performance ...