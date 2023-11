Ostia Antica ricorda i braccianti romagnoli

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 26 novembre 2023), 26 novembre- “Ieri sabato 25 novembre adsi è svolta dal Coordinamento Socialista Municipale la tradizionale commemorazione per esprimere gratitudine aiche sono venuti a bonificare il nostro territorio prosciugando le paludi e combattendo la mortale malaria.” così in un comunicato Gioacchino Assogna, coordinatore socialista Municipio X. Gli interventi del Rappresentante della Segreteria della Federazione Socialista di Ravenna, del Segretario della Federazione Romana, del Coordinatore nazionale della Segreteria Luigi Iorio, di Sibilla Drisaldi per il ricordo dei Femminicidio e l’introduzione commemorativa del Coordinatore Socialista Municipale Gioacchino Assogna hanno evidenziato il ruolo fondamentale dei bonificatorie dei ...