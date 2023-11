Oroscopo dal 26 novembre al 2 dicembre 2023

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 26 novembre 2023) Care lettrici e cari lettori di Velvet Gossip, eccoci con un nuovo appuntamento con l’. Scopriamo cosa ci rivelano le stelle dello zodiaco per la settimana che va dal 26al 2. Il cielo della settimana sarà dominato dalla Luna in Gemelli. Come ormai sappiamo benissimo, il plenilunio è la fase culminante dell’intero ciclo lunare, e spesso tiene a battesimo il primo ‘vagito’ di iniziative e progetti seminati in precedente. Ci saranno diverse influenze astrali dettate da Marte e Mercurio, ma anche da Saturno. Influenze che daranno una declinazione netta su alcuni segni dello zodiaco.– velvetgossipLe scelte, le decisioni, le dinamiche dei prossimi giorni potrebbero rappresentare l’esito di qualcosa che è iniziato tempo fa, quando parlavamo della Luna nuova in ...