Ordine | «Juventus-Inter | passaggio decisivo solo in un caso»

Leggi su inter-news

(Di domenica 26 novembre 2023) Prosegue l’avvicinamento al gran derby d’Italia, la partita che questa sera definirà la vetta della classifica in Serie A. Secondoc’è unper il campionato soltanto con un risultato. GLI SCENARI DI CLASSIFICA – Il derby d’Italia mette di fronte seconda e prima della classifica di Serie A. Per Francovenuto in collegamento nella mattinata di Radio Sportiva, c’è ancora tanto da giocare: «Secondo me sarebbe une soltanto se l’dovesse vincere. Questo perché distanzierebbe di molto la. Non voglio invece dare per spacciato il Napoli, a differenza del Milan».-News - Ultime ...