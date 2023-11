Ordine d’arrivo MotoGP | GP Valencia 2023 | Francesco Bagnaia trionfa ed è campione del mondo! Martin a terra

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) Entrato a far parte dell’album dei ricordi il GP di, ultimo round del Mondialedi. Sul circuito Ricardo Tormo è andata in scena molto combattuta fin dalla partenza. I piloti si sono trovati a fronteggiare un contesto molto difficile: da un lato le complessità della pista e dall’altro la gestione delle gomme. Il tutto condensato in 27 giri. Si partiva in una situazione di classifica molto particolare.arrivava all’appuntamento qatariano con 21 punti di margine nei confronti di uno scatenato Jorge. L’iberico ha un po’ faticato nel corso delle prove libere, ma ha comunque messo in mostra un potenziale sulla Ducati Pramac considerevole. Per Pecco, la necessità di arrivare davanti e allungare in graduatoria. Nella Sprint Race di ieri, però, ...